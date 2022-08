La Banque centrale chinoise a abaissé lundi deux de ses taux d'intérêt de référence, dans un contexte de fort ralentissement économique exacerbé par une crise de l'immobilier, une semaine après avoir fait de même pour plusieurs taux directeurs.

Le "loan prime rate" (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux que les banques peuvent offrir aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 3,70% à 3,65%, et celui à cinq ans, référence pour les prêts hypothécaires, a été abaissé de 4,45% à 4,3%, a annoncé la banque. Ces deux taux sont désormais à leur plus bas historique. Le LPR à un an avait été baissé la dernière fois en janvier, celui à cinq ans, en mai.

La mesure est censée encourager les banques à accorder davantage de crédits à des taux plus avantageux, ce qui devrait par ricochet soutenir l'activité. Le secteur immobilier, qui avait servi de moteur à la reprise après la première vague épidémique en 2020, est en souffrance et nombre de groupes se retrouvent à court de liquidités, dont le numéro un du secteur, Evergrande.

Ces difficultés viennent s'ajouter aux reb onds épidémiques de Covid-19, qui entraînent confinements, fermetures inopinées d'usines et d'entreprises, ce qui pénalise l'activité. Dans ce contexte, la Chine a dévoilé en juillet des indicateurs économiques décevants, voyant notamment sa croissance économique s'effondrer au deuxième trimestre, en hausse de seulement 0,4% sur un an.

Il s'agit de la pire performance trimestrielle de son produit intérieur brut (PIB) depuis 2020. Pour soutenir son économie, Pékin avait par surprise lundi dernier déjà abaissé plusieurs de ses taux directeurs: les taux de refinancement pour les banques (Repo) à sept jours et à un an. Le gouvernement s'est fixé comme objectif cette année une hausse "d'environ 5,5%" de son PIB.