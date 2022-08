Et comme chacun sait, ces bactéries provoquent des infections alimentaires, telles que les salmonelles. Les plans de travail de cuisine égratignés seraient des nids à minuscules particules de nourriture. Une récente étude britannique présentée le 10 septembre lors du rassemblement de la Society for General Microbiology montre que même un nettoyage industriel classique peut laisser des résidus.

Ces substances participent au développement des bactéries provoquant des infections alimentaires, telles que les salmonelles. Les chercheurs de l'université de Manchester ont essayé plusieurs méthodes de détection de nourriture sur des plans de travail rayés.

La lumière d'ultraviolets qui peut être utilisée dans l'industrie agroalimentaire pour détecter les parties sales ne serait pas totalement efficace. Une étude au microscope et une détection chimique ont montré que d'infimes résidus non visibles pouvaient subsister et contenir des bactéries. Les scientifiques désirent, une fois les résidus analysés, élaborer des nettoyants capables de les éliminer.

En France, entre 1996 et 2005, 5.847 foyers de toxi-infections alimentaires ont été déclarés, selon l'Institut national de veille sanitaire (INVS). Ces intoxications sont liées à la consommation d'aliments mal conservés, pas assez frais ou pas assez cuits. L'agent (bactérie ou toxine) responsable peut se transmettre par des plans de travail ou des accessoires de cuisine souillés, notamment dans les restaurants des collectivités.