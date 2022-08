Des cérémonies de réinhumation d’ossements de chouhada, d’inauguration et dénomination d’infrastructures ont été organisées samedi dans l’Ouest du pays à l’occasion de la Journée nationale du moudjahid célébrant le 67e anniversaire de l’offensive du Nord-constantinois (20 août 1955) et le 66e anniversaire du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

A cette occasion, les autorités locales civiles et militaires se sont rendues, en compagnie de membres de la famille révolutionnaire et de citoyens, aux carrés et cimentières des martyrs, où ils se sont recueillis à la mémoire des chouhada.

A Oran, une cérémonie de réinhumation des ossements de quatre martyrs a eu lieu au cimetière des chouhada de Sidi Ghalem, dans la commune de Tafraoui.

Il s’agit des chouhada Benhalfaya Lakhdar, Bouamrane Mohamed, Ziane Djillali et Rezki Mohamed, tombés au champ d’honneur aux mois d’août et novembre 1958.

L’exhumation des ossements de ces martyrs a eu lieu la semaine dernière à El Aouamer, localité située dans la commune de Boufatis, a-t-on rappelé.

La célébration de la Journée nationale du Moudjahid a donné lieu également à la dénomination de l’Institut de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Aïn El-Turck au nom du chahid Ahmed Zabana, d’un nouveau CEM, édifié au nouveau pôle urbain de la commune de Oued Tlélat, au nom de la moudjahida défunte Nechar Kheïra et l'appellation de deux places publiques 5 juillet 1962 et 20 août 1956.

En outre, des visites ont été rendues à des moudjahidine à leurs domiciles respectifs pour s’enquérir de leur état de santé.

A Mascara, il a été procédé à la mise en service d’une conduite d'eau potable pour alimenter 700 foyers en ce liquide précieux au niveau du groupement rural Ouled Mrah, dans la commune de Tizi.

Cette opération a été dotée d’une enveloppe financière de 21,4 millions DA, dans le cadre du programme sectoriel, pour l’alimentation des habitants de cette région en eau potable en H24.

La célébration de cette date historique a été également marquée, dans la wilaya de Mascara, par des cérémonies de raccordement de 65 foyers de la ville d’El Menaouer au réseau d’électricité et la mise en service de cantines scolaires des deux écoles primaires dans deux agglomérations rurales Ouled Boualem, dans la commune de Aïn Fares, et Ouled Kada, à El Mamounia.

A Tlemcen, les festi vités marquant la célébration de la Journée nationale du Moudjahid ont porté sur la dénomination de deux terrains de tennis dans la commune de Mansourah au nom du chahid Saber Abdelkader, l’inauguration d’une polyclinique dans la commune de Sebra et sa dénomination au nom des deux frères chouhada Mostéfaoui Boumédiene et Abdelkrim, de même que l’inauguration d’une polyclinique dans la localité Sidi Senouci, dans la commune de Sidi El Abdelli, et sa dénomination au nom du chahid Benazzouz Mohamed.

Les autorités de la wilaya, accompagnées de membres de la famille révolutionnaire, ont effectué une visite au domicile des veuves des chouhada Mostéfaoui Okkacha et Amar Sayah, dans la commune de Sabra.

A Nâama, une cérémonie de remise de l’arrêté et des clés d’un nouveau siège de la kasma de Nâama de l’Organisation nationale des moudjahidine de la wilaya a été organisée.

Les autorités de la wilaya de Tlemcen ont rendu visite au moudjahid Bachir Mohamed à son domicile au chef-lieu de la wilaya.

Pour sa part, la Direction de la sûreté de wilaya a organisé une visite au profit des éléments de la police à l’annexe du musée du moudjahid à Nâama, qui a abrité une exposition mettant en lumière des archives et documents historiques, alors que l’annexe de la maison de la culture Baghdadi Belkacem de Aïn Se fra a présenté une exposition de photos de chouhada de la glorieuse guerre de libération nationale, de livres et d’ouvrages sur l’histoire du combat du peuple algérien pour l’indépendance de son pays.

De nombreuses communes de la wilaya ont organisé diverses activités culturelles et sportives dont des expositions de photos pour faire connaître les chouhada de la région.

A Saïda, il a été procédé à la mise en service du réseau d’alimentation en eau potable au profit des habitants de la commune d’Aïn Soltane à partir d’un forage, pour lequel a été consacrée une enveloppe financière de 51 millions DA.

Il a été mis en service de deux citernes de gaz propane au profit de plus de 40 foyers des localités de Ouled Abdelkader et Ouled Karnida, ainsi que l’inauguration de quatre classes à l’école primaire Mankour Boudjemâa dans la localité de Sidi Bouzid et une piscine communale baptisée au nom du moudjahid Ould Kada Abderrahmane, dans la commune d'Ouled Brahim.

Dans la même commune, deux axes routiers reliant douar Sidi Ennadhri et la ferme Saïd Hachemi à la RN 93 sur un distance d'un (1) kilomètre ont été mis en service.

A Sidi Bel-Abbes, la commune de Sidi Lahcen a abrité des festivités célébrant la Journée nationale du moudjahid.

Il a été procédé, à l’occasion, à l’inauguration d'une fresque mura le sous l'intitulée "Front uni" qui illustre plusieurs évènements historiques, à l’instar de la Révolution du 1er novembre 1954, l'indépendance le 5 juillet 1962 et le combat du peuple algérien contre le colonialisme français.

En outre, une visite a été rendue au moudjahid invalide de guerre Mohamed Sahlouli à son domicile, de même qu’une réception a été organisée en l’honneur de moudjahidine.

A la ferme Belhacène 1 et au douar El Djawahir, deux stades de proximité ont été inaugurés, en plus de la tenue d’une conférence sur l’initiative "Lem echeml" appelant à renforcer les rangs, décidée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, regroupant des chercheurs, des historiens et des membres de la société civile.

A Tiaret, le domicile du moudjahid Tahar Saïm a accueilli une délégation de la wilaya, dans le cadre d’une visite pour s’enquérir de son état de santé.

La célébration de la Journée nationale du Moudjahid a été aussi marquée, dans la wilaya, par une cérémonie en l’honneur de sportifs ayant décroché des titres et des médailles dans des manifestations internationales, à l’instar de la boxeuse Imene Khelif, de l’athlète Djamel Sedjati, du champion de pétanque, Mustapha Bachir Mokhtari et du médaillé de bronze (3e mondial) au concours mondial de calcul mental, Hakim Beloued, de même que de jeunes bénévoles aux Jeux méditerranéens Oran-2022.

A Mostaganem, il a été procédé à l’inauguration du nouveau siège de la commune d’Aïn Boudinar réalisé pour une enveloppe de 113 millions DA.

Dans la localité d'Ouled Benyoucef, dans la commune de Safsaf, a été inauguré un ensemble cultuel comprenant une salle de prière, une école coranique et un logement de fonction, réalisé pour un coût de 35,5 millions DA.