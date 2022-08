Des cérémonies d'inauguration de structures publiques et de lancement de projets de développement ont marqué samedi dans le Sud du pays les festivités officielles de la Journée nationale du Moudjahid qui coïncide avec le 67e anniversaire de l'Offensive du Nord constantinois (20 août 1955) et le 66e anniversaire du Congrès de la Soummam (20 août 1956).

Les autorités locales, accompagnées de membres de la famille révolutionnaire, ont procédé dans les carrés des martyrs et devant les stèles commémoratives à la lecture de la Fatiha du Saint Coran et au dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des glorieux chouhada.

Ils se sont également recueillis à la mémoire des victimes des derniers incendies de forêts.

Dans la wilaya d’Ouargla, la délégation officielle, conduite par le chef de l’exécutif local, a inauguré la route reliant Hassi-Benabdallah à Sidi-Khouiled, deux stades de proximité implantés au complexe sportif universitaire et à la maison de jeunes d'Ain El-Beida.

Il a été procédé également à la pose de la première pierre d’un marché couvert de proximit é au pôle urbain de 2.000 logements à El-Bakrat et l’attribution d'ambulances médicalisées au profit de certaines structures de santé dans la wilaya.

Les services de la sûreté de wilaya d’Ouargla ont, à cette occasion, établi un programme comprenant des conférences animées par des universitaires et des moudjahidine, ainsi que des expositions de photographies et ce, en présence des cadres et éléments de ce corps sécuritaire.

L’évènement, dans la wilaya de Touggourt, à donner lieu au coup d’envoi d’un projet portant réalisation d’un mur de séparation de 800 m entre les palmeraies et le village d’El-Harihira, au côté d’autres opérations relatives à la réhabilitation et au renforcement du réseau d’alimentation en eau potable dans la commune de Sidi-Slimane, outre l’inspection d’un projet de réalisation de matériaux de construction et un autre de stockage et de distribution de produits énergétiques.

Dans la wilaya d’El-Meghaïer, un lycée et un institut spécialisé de la formation professionnelle ont été baptisés respectivement aux noms du défunt moudjahid Khata Mohamed et du Chahid Messaoudi Belkacem Benbachir.

Lors de la cérémonie commémorative, il a été procédé également à la remise des permis de chasse à leurs bénéficiaires.

La wilaya de Tamanrasset a connu, pour sa part, l’inauguration d’une s alle de cinéma, le lancement d’un projet de réalisation d’un hôtel dans le cadre de l’investissement touristique et la mise en service d’une structure similaire privée et d'un abattoir industriel dans la zone des équipements publics (chef-lieu de wilaya).

Toujours à Tamanrasset, l’occasion a donné lieu aussi au lancement d’une campagne de don de sang à la maison de la culture, la distribution d’équipements adaptés aux personnes souffrant de handicap et l’organisation d’une cérémonie de récompense en l'honneur des athlètes et dirigeants des clubs locaux qui se sont distingués lors des différentes joutes, au moment où la wilaya de Djanet, dans l’extrême Sud-est du pays, a honoré les stadiers volontaires qui ont représenté la wilaya aux derniers jeux méditerranéens d'Oran.

La célébration de la Journée nationale du Moudjahid a été marquée par des spectacles exécutés par les éléments des Scouts musulmans algériens (SMA) et par diverses activités culturelles et sportives à travers les wilayas dans le Sud du pays.