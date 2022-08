Plusieurs pays continuent d'envoyer des messages de condoléances et de solidarité à l'Algérie suite des feux de forêts enregistrés dans des wilayas du nord-est du pays et qui ont fait plusieurs victimes.

Dans un message adressé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Président italien, M. Sergio Mattarella, a présenté, en son nom personnel et celui du peuple italien, ses sincères condoléances au Président de la République.

Il a exprimé en cette pénible occasion, sa profonde compassion et assuré le peuple algérien de la pleine solidarité du peuple italien.

Le Président Tebboune a également reçu un appel téléphonique de son homologue français, M. Emmanuel Macron, lors duquel il lui a présenté ses condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays.

De son côté, le président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, M.Brahim Ghali a écrit dans un message de condoléance adressé au Président Tebboune: "Nous avons suivi avec préoccupation, depuis mercredi, les informations sur les incendies ayant touché certaines régions de l'est de l'Algérie et qui ont couté la vie à plus d'une vingtaine de citoyens algériens, puisse Dieu Tout Puissant leur accorder Sa sainte miséricorde". "En cette douloureuse épreuve, nous vous présentons nos sincères condoléances et exprimons nos profonds sentiments de compassion, à vous et aux familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a poursuivi le président sahraoui. "Nous réaffirmons également notre solidarité avec les familles des victimes et le peuple algérien en général.

Nous avons confiance en les efforts colossaux consentis par l'Etat algérien afin de venir à bout de ces incendies dans les plus brefs délais", a ajouté Brahim Ghali.

L'Irak a présenté, à travers un communiqué de son ministère des Affaires étrangères "ses condoléances à ses frères de la République algérienne démocratique et populaire, pour les victimes des incendies qui se sont déclarés dans plusieurs wilayas du pays et ont couté la vie à plusieurs citoyens et ont en blessés d'autres".

"Nous partageons avec nos frères en Algérie, gouvernement et peuple, leur chagrin en ces moments (difficiles), et nous présentons nos sincères condoléances (...) aux familles des victimes", ajoute la même source.

L'Azerbaïdjan, pays président en exercice du Mouvement des pays Non alignés, a présenté ses "sinc ères condoléances aux familles des victimes des incendies et exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple algériens".

De son côté, le Portugal a manifesté sa "solidarité avec la population algérienne" et présenté ses "sincères condoléances aux familles des victimes des feux de forêt auxquels le pays fait face".

Au cours des deux derniers jours, les messages de condoléances et de solidarité avec l'Algérie, envoyés par plusieurs pays frères et amis, à la suite des incendies enregistrés dans plusieurs wilayas du nord-est du pays, se sont multipliés.

Ces pays ont unanimement exprimé leur confiance dans la capacité de l'Algérie et de son peuple à surmonter cette épreuve.