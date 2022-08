La journaliste à la retraite Hizia Hideb est décédée, jeudi à Alger, à l’âge de 67 ans, a-t-on appris vendredi auprès de la radio chaine 1 où elle exerçait. Diplômée dans les années 80 de l’université d’Alger, la défunte était connue pour sa culture et sa rigueur. Elle avait également contribué à la formation de plusieurs générations de jeunes journalistes.

Connue aussi pour ses qualités humaines, la regrettée était chargée du dossier du Moyen Orient à la radio chaine 1.

Elle a couvert plusieurs évènement nationaux et internationaux dont la proclamation de l’Etat de Palestine, le 15 novembre 1988.

Suite à cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani a adressé un message de condoléances, dans lequel il affirmé que "c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de la journaliste à la retraite de la radio chaine 1 , Hizia Hideb, épouse de M.Abdekader Eulmi, ancien DG de l’Etablissement public de la télévision algérienne et ex-secrétaire général du ministère de la Communication", a écrit le ministre dans son message.

Le ministre a présenté "ses sincères condoléances et compassion à la famille de la défunte et à l'ensemble de la corporation de la presse, priant Dieu Tout-Puissant d'entourer la regrettée de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort à sa famille et à ses proches".