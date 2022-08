La sélection algérienne des moins de 17 ans se trouve depuis samedi à Oran, en prévision de la 4e édition de la Coupe arabe des nations de la catégorie, prévue du 23 août au 8 septembre, à Sig et Mostaganem.

Les jeunes Fennecs ont quitté leur lieu de regroupement, au Centre Technique National de Sidi Moussa assez tôt dans la matinée, et ont "effectué le déplacement par route", a précisé la Fédération algérienne de football dans un communiqué, diffusé sur son site officiel. A son arrivée à Oran, le groupe a directement pris ses quartiers dans un des hôtels que l'Union arabe de football (UAFA), a retenu pour l'événement, et ce en compagnie de ses autres adversaires du Groupe "A", en l'occurrence : la Palestine, le Soudan et les Emirats Arabes Unis.

Une fois reposés, après une bonne sieste, les 23 joueurs retenus par le sélectionneur Arezki Remane ont rejoint leur lieu d'entrainement, comme indiqué par le comité d'organisation de l'UAFA. "Cette première séance était dédiée essentiellement à la récupération et à quelques exercices de décontraction" a encore détaillé l'instance fédérale dans le communiqué.

La sélection algérienne avait conclu son dernier stage de préparation à Sidi Moussa par un match amical face à son homologue des Comores, qu'elle a dominée (7-1), au stade de Rouiba.

Un deuxième succès consécutif donc pour les jeunes Verts face aux Comores, qu'ils avaient déjà dominés (2-0), mardi lors d'un premier match amical, disputé également à Rouiba.

Pays hôte de cette Coupe arabe 2022, la sélection fera son entrée en lice le mardi 23 août 2022 (17h00) face à la Palestine, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, relevant de la wilaya de Mascara.