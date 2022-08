Brouillon mais finalement récompensé, Marseille est venu à bout de Nantes (2-1) en Ligue 1 pour occuper provisoirement la tête du classement aux côtés de Lens, tombeur de Monaco avec la manière (4-1) lors de la 3e journée.

L'OM version Igor Tudor peine encore à donner sa pleine mesure, mais au moins il engrange les points: 7 en trois matches, de quoi s'installer provisoirement en tête avant les matches programmés et qui se déroulaient, hier, au moment où on mettait sous presse, dont le déplacement du Paris SG (6 pts) à Lille en soirée.

Longtemps dominateur et pas exempt de frayeurs, Marseille a souffert au vélodrome: le club olympien a arraché la victoire grâce à un but contre son camp de Nicolas Pallois (82e), dans un match où l'OM, réduit à dix en fin de match, aura cruellement pêché dans la finition et été sauvé par une parade cruciale de son gardien Pau Lopez (61e).

Alors que le défenseur marseillais Chancel Mbemba avait ouvert le score (70e), tout aurait pu basculer lorsque l'arbitre a sifflé penalty et exclu Samuel Gigot, coupable d'avoir ceinturé un Nantais. Ludovic Blas a alors égalisé (78e).

Mais les Olympiens, en infériorité numérique, ont eu le mérite d'y croire encore pour reprendre l'avantage sur une tête de Luis Suarez détournée au fond des filets par Pallois.

Septième de L1 sur les deux dernières saisons, le Racing club de Lens peut viser plus haut: l'équipe de Franck Haise a signé samedi une performance maîtrisée à Monaco, l'une des très grosses cylindrées du championnat, qui a fini à dix après l'exclusion de Vanderson (72e).

Comptant 7 points en trois journées, comme Marseille, les Lensois ont réussi leur début de saison, avec un jeu séduisant et multicarte puisque quatre joueurs différents ont marqué au stade Louis-II: Loïs Openda (7e), Deiver Machado (38e), Seko Fofana (55e sur penalty) et Wesley Saïd (78e).

"C'est bien mais on sait que la saison est longue. C'est par des performances comme celles-là qu'on pourra rêver", a savouré Saïd au micro d'Amazon Prime Vidéo.

Monaco (4 pts), de son côté, s'enfonce dans le doute après son élimination en tour préliminaire de Ligue des champions face au PSV Eindhoven (1-1, 3-2 a.p.) et avant de défier le Paris SG dimanche 28 août lors de la prochaine journée.

Ce qui est inquiétant pour les Monégasques, c'est leur difficulté à se créer des occasions dans le jeu, mis à part une frappe à bout portant de Takumi Minamino (15e) et une tentative de Wissam Ben Yedder (59e). La réduction du score de Benoît Badiashile (41e) sur corner a certes entretenu l'espoir à la pause mais l'équipe de Philippe Clement a ensuite sombré.