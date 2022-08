De retour à Alger, jeudi dernier, après un stage de préparation de 10 jours en Turquie, les joueurs du MC Alger ont repris les entrainements samedi au stade de Mehalma avant de rejoindre le stade de Rouiba dans la perspective de bien préparer son premier match de la nouvelle saison 2022-2023 face à la JS Saoura.

Le coach des vert et rouge a donné deux jours de repos aux joueurs tout en leur donnant rendez-vous ce lundi à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie et de la restauration d’Ain Benian (Alger) pour poursuivre leur préparation du premier match de la nouvelle saison face à la JS Saoura.

Il y a lieu de noter sue le MCA devrait recevoir ses matchs au stade de Rouiba. Et c’est la raison pour laquelle la commission d’homologation des stades de la Faf devra effectuer une visite d’inspection dans cette enceinte au plus tard ce lundi afin de donner ou pas son feu vert pour cette domiciliation des Vert et Rouge.

Ceci dit, il y a lieu de rappeler, par ailleurs, que le président de l’équipe Hadj Redjem a insisté auprès des joueurs et du staff technique en indiquant qu’il veut un titre national et voir l’équipe aller le plus loin possible en Ligue des champions africaine à la fin de la saison prochaine.

Ainsi l’objectif du club est bien précis pour la saison prochaine et pour réaliser cet objectif, le président Redjem et ses collaborateurs ont mis tous les moyens à la disposition du staff et des joueurs.

L’équipe vient de rentrer de la Turquie où elle a effectué son troisième stage, après avoir assuré deux mini-stages à Alger, sous la direction de l’entraineur, Frank Hadzibegic.

Sur le plan de l’effectif, le coach du MC Alger compte donc sur un effectif de 25 joueurs en stage avec pas moins de 13 nouvelles recrues dont le dernier n’est autre que Mohamed Réda Halaimia (club belge de Beershot V.A). Lors de sa prise de fonction, le coach Bosniaque a averti les joueurs qu’il ne badine pas avec la discipline et que le moindre écart pourrait couter très cher à ces auteurs.

Hadzibegic a ainsi déclaré aux joueurs que « Je suis venu travailler pour réaliser des performances et des consécrations et j’attends de vous de la concentration maximum au travail et de vous surpasser pour être prêts pour l’entame de la nouvelle saison ».

Le plus important est que pour le moment et après cette préparation d’intersaison, le staff technique des vert et rouge se déclare très satisfait du travail accompli et surtout du fait qu’il n’y a eu aucune blessure à déplorer.

De plus, le coach, Frank Hadzibegic, a bien pu choisir son « onze-type » pour l’entame de la compétition après une large revue de l’effectif et un choix bien étudié des nouvelles recrues.

Il ne reste plus qu’un seul match amical prévu lundi prochain face au RC Arbaâ pour effectuer les dernières retouches et les derniers réglages avant le déplacement périlleux à Bechar pour disputer le premier match de la saison face à cette coriace équipe de la JS Saoura qui s’est bien préparée à Sousse en Tunisie.

Il est à rappeler également que le Mouloudia a disputé trois rencontres amicales contre des équipes de la Ligue 2 turque et 1 de la Ligue 1, à savoir Kayseri Spor, avec comme résultats : d’abord un match nul (3-3) la semaine dernière face à AfjentAfyonspor, suivie d’une victoire (3-1), dimanche dernier contre le Sivas BelediyeSpor.