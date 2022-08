Le Zimbabwe a commencé à recevoir 100 mégawatts d'électricité en provenance de Zambie après avoir acquitté le montant requis.

Selon Soda Zhemu, ministre zimbabwéen de l'Energie, le Zimbabwe a versé les 6,4 millions de dollars demandés à la Zambie pour garantir l'accord d'électricité signé en mai de cette année.

"En ce qui concerne l'accord d'importation d'électricité qui a été conclu entre notre service public d'électricité et ZESCO en Zambie, il s'agit d'un nouvel accord et il était censé devenir caduc si ZESA (le service public d'électricité du Zimbabwe) n'avait pas payé d'ici la fin juillet", a indiqué vendredi M. Zhemu.

"Finalement, ZESA a réussi à payer dans le cadre d'une installation prépayée où ZESA a pu verser les 6,4 millions de dollars qui étaient nécessaires.

Nous avons commencé à recevoir de l'électricité de Zambie le 1er août et nous pensons que cela continuera à l'avenir", a-t-il dit, ajoutant que les autres programmes d'importation d'électricité du Zimbabwe, conclus avec EDM au Mozambique et Eskom en Afrique du Sud, sont toujours actifs et que le pays c ontinuera à recevoir de l'électricité.

Le Zimbabwe a signé un contrat de cinq ans portant sur l'importation de 100 mégawatts d'électricité par jour depuis la Zambie, mais l'accord n'avait pas pu être mis en oeuvre du fait que le Zimbabwe avait du mal à lever les fonds nécessaires.

La Reserve Bank of Zimbabwe, la banque centrale, a autorisé le mois dernier ZESA à commencer à facturer les exportateurs en devises étrangères.

Les importations d'électricité ont amélioré l'alimentation électrique du pays, ce qui a permis d'alléger les délestages. Le Zimbabwe a une demande de pointe en électricité de 1.750 MW contre une moyenne de 1.200 MW qu'il produit actuellement, comblant le déficit grâce aux importations en provenance de pays de la région.