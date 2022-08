Le bilan des récentes pluies diluviennes et inondations qui ont touché le Soudan est passé à 79 morts, a annoncé samedi le Conseil national de la défense civile du pays.

Par ailleurs, a indiqué le conseil dans un communiqué, le nombre de blessés s'élève à 30 et "des dizaines de milliers de maisons ont été endommagées, en particulier dans l'Etat de Gezira, dans le centre du Soudan, avec plus de 35.000 maisons qui se sont complètement ou partiellement effondrées".

Parallèlement, le conseil a tenu une réunion d'urgence pour trier tous les matériaux d'hébergement disponibles et les distribuer rapidement aux Etats les plus touchés, en particulier ceux du Nil, de Gezira, de Kassala et de Sinnar.

De son côté, l'Autorité météorologique soudanaise a mis en garde contre des pluies sans précédent dans la plupart des Etats du pays au cours des prochains mois, exhortant les citoyens à prendre des précautions, en particulier ceux qui vivent dans des zones basses susceptibles d'être inondées. L'armée soudanaise a pour sa part indiqué dans un communiqué avoir envoyé des troupes et du matériel de sauveta ge, notamment des hélicoptères et des bateaux, pour soutenir les opérations locales de recherche et d'évacuation dans la région d'Al-Manaqil, dans l'Etat de Gezira.

Selon le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires, près de 136.000 Soudanais ont été touchés par les inondations et les fortes pluies depuis juin.

Le Soudan est souvent témoin d'inondations causées par des pluies torrentielles de juin à octobre.