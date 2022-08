Le représentant spécial du secrétaire général des Nations-Unies auprès de l'Union africaine (UA), Parfait Onanga-Anyanga, et le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki, ont appelé samedi dans la capitale tchadienne de N'Djaména, à davantage de représentativité et d'inclusion dans les assises du Dialogue national inclusif et souverain du Tchad ouvert ce jour.

M. Onanga-Anyanga a exhorté les autorités de la transition à tout faire pour impliquer ceux qui boycottent le dialogue "dans les jours ou semaines à venir".

M. Faki a pour sa part insisté sur "le caractère inclusif et consensuel du processus de transition au Tchad" et appelé "les uns et les autres au dépassement, pour s'inscrire dans cette logique d'inclusion et de réconciliation véritable", demandant aux participants de continuer à s'ouvrir aux absents à se joindre à eux pour apporter leurs contributions.

Ce dialogue d'une durée de 21 jours, ouvert ce samedi matin au palais des Arts et de la Culture par le président du Conseil militaire de transition (CMT) au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a regroupé quelques 1.

400 représentants de toutes les composantes de la nation tchadienne (partis politiques, société civile, autorités traditionnelles et religieuses, mouvements politico-militaires, etc.) Les discussions débuteront officiellement mardi prochain, le temps pour le comité d'organisation de terminer les derniers ajustements.

Le processus de la transition, enclenché depuis un an par le CMT suite au décès de l'ancien président Idriss Déby Itno, devra aboutir à l'organisation des élections libres et transparentes.