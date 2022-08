La 8ème édition du festival de l'abeille et du miel, qui s'étalera sur 3 jours, s'est ouverte vendredi au village Ahriq, dans la commune de Bouzguene à l'extrême est de Tizi-Ouzou. Une soixantaine d'exposants, entre apiculteurs et de produits du terroir, prennent part à cette manifestation après 2 années de suspension, pour cause de crise sanitaire de la Covid-19 et des incendies ayant ravagé la wilaya l'année écoulée.

Le festival est organisé par le comité du village en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW), la chambre locale de l'agriculture, l'Assemblée populaire communale (APC) de Bouzguene et la direction de la culture et des arts.