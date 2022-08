Deux stations de production électrique dans la wilaya de Tiaret sont programmées à la réalisation dans le cadre de l’amélioration des prestations de Sonelgaz qui consistent à "fournir cette énergie sans perturbations", a-t-on appris mercredi à Tiaret du Président directeur général de ce groupe, Mourad Adjal.

Lors d’une conférence de presse, animée en marge d’une réunion d’évaluation des prestations de Sonelgaz localement et ses projets futurs, en présence des autorités de la wilaya, M. Adjal a annoncé le lancement, début 2024, des travaux de réalisation des deux stations au chef-lieu de wilaya et dans la commune de Medrissa, soulignant que leur capacité est de 220/60 kilovolts et de 60/30 kilovolts respectivement.

"Ces deux stations assureront un service de qualité sans coupures ni perturbations dans les zones où la demande d'électricité est appelée à augmenter à l’avenir", a-t-il affirmé, notant que la wilaya de Tiaret dispose actuellement d'une grande centrale qui fournit 400 mégawatts dont 31% sont actuellement consommés et la quantité restante pourra être utilisée pour approvisionner le tissu industriel en croissance.