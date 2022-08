La pièce "Ma qabl El Masrah", mise en scène par Abdellatif Benahmed, a été présentée mardi en avant-première, à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" de Mostaganem.

Cette œuvre artistique d'une durée de 60 minutes reflète le théâtre expérimental utilisé par le dramaturge défunt Ould Abderrahmane Abdelkader dit Kaki (1934-1995) pour préparer et former l’acteur, tout en prenant part à l'euvre avec sa troupe, et ce durant la période de 1954 à 1959.