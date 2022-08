Toujours plus innovants, les traitements contre le cancer sont aussi de plus en plus onéreux. Et la tendance ne devrait pas s'inverser. 107 milliards de dollars (environ 95 milliards d'euros) : c'est le montant des dépenses mondiales des traitements oncologiques en 2015. Le coût des traitements contre le cancer (médicaments et traitements contre les effets secondaires inclus) a connu un bond de 11,5% par rapport à 2014, estime le rapport publié par la société américaine IMS Health Holdings .

Et la tendance n'est pas près de fléchir si on se base sur les pronostics de cette étude : les dépenses mondiales de traitements oncologiques devraient grimper au-delà des 150 milliards de dollars (environ 133 milliards d'euros) d'ici 2020, ce qui correspond à une inflation des dépenses de 7,5% à 10,5%.

Environ 70 nouveaux traitements du cancer destinés à soigner 20 types de tumeurs différentes ont été lancés sur le marché ces cinq dernières années, rapporte IMS Health.

Le développement des traitements contre le cancer progresse à mesure que la recherche contre le cancer avance. Ce sont ainsi 586 traitements contre le cancer qui sont actuellement en phase de développement, par un peu plus de 500 industries pharmaceutiques.

En revanche, ces médicaments très coûteux ne sont pas tous remboursés et sont donc difficiles d'accès pour les patients les moins fortunés. Le problème des tarifs trop élevés des médicaments anticancéreux est de plus en plus dénoncé tant par les patients que les médecins. En avril dernier, la Ligue contre le cancer s'est fendue d'une pétition à ce sujet. S'inquiétant du manque d'équité d'accès à ce soins, le texte interpellait le président François Hollande. Il a recueilli à ce jour 63 899 signatures.