Les patients atteints du cancer ont deux fois de chance de survivre plus de 10 ans à leur maladie que dans les années 70. Mais il faut vivre avec les effets secondaires des traitements. Le nouveau rapport sur le cancer en Grande-Bretagne publié par l'Institut MacMillan s'est penché sur l'évolution de la maladie et des soins de 1970 à 2016. Il indique que les patients atteints de cancer ont deux fois plus de chance de survivre à la maladie qu'il y a quarante ans, en raison notamment des meilleurs traitements et des diagnostics plus précoces .

Mais toute médaille a son revers. Et s'il tue moins que dans les années 70, le cancer apporte son lot d'effets secondaires comme la dépression, les difficultés financières sans oublier la lourdeur des traitements. Le rapport estime que 625 000 personnes au Royaume-Uni sont confrontées à une forme d'invalidité après leur traitement contre le cancer, allant d'un gonflement permanent des jambes à un traumatisme émotionnel en passant par l'incontinence ou les problèmes de fertilité .

"Ce sont des sujets qu'on évite d'aborder mais la survie après le cancer peut être une expérience très traumatisante" déclare Lynda Thomas, directrice de l'Association MacMillan.

Le défi pour les professionnels de santé est, selon elle, de mieux expliquer les conséquences des traitements à leurs patients afin que plus jamais aucun malade ne dise "si j'avais su, je n'aurais pas suivi mon traitement".