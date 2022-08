Un groupe de chercheurs vient de concevoir une méthode révolutionnaire pour prévenir les marques de cicatrices dues aux brûlures de second ou de troisième degré. Dans une étude parue dans le Journal of Investigative Dermatology, les chercheurs de l'Université de Tel Aviv et d'Harvard expliquent avoir créé une méthode non invasive pour prévenir l'apparition de cicatrice lors de brûlure . En effet, lorsque notre peau est brûlée, un mécanisme de régénération se met en route et aboutit à la prolifération de cellules de collagènes à l'endroit de la blessure : c'est la cicatrisation.

Celle-ci laisse une marque qui n'est pas forcément nécessaire, et qui peut être inesthétique quand elle est permanente.

Ainsi, la technique des chercheurs a été de parvenir à envoyer de micro-impulsions électriques dans la blessure afin de détruire les cellules de collagènes avant qu'elles ne marquent la peau de façon irréversible. Le plus délicat dans cette manœuvre a été de trouver le juste équilibre entre éviter de créer une nouvelle blessure, et empêcher la cicatrisation d'être "trop" efficace, formant alors une excroissance sur la peau.

"Nous pensons que la technologie que nous avons développée, baptisée electroporation partielle irréversible (ou pIRE), peut être utilisée pour prévenir la formation de cicatrice lors de brûlure" affirme le Dr. Golberg, auteur de l'étude.

Pour parvenir à un traitement efficace, les chercheurs ont traité des rats atteints de brûlure en effectuant cinq thérapies au pIRE sur six mois. Les résultats indiquent une réduction de la taille des cicatrices de 58% en comparaison avec celles non-traitées.

Des premiers essais sur animaux concluants

L'Organisation Mondiale de la Santé estime à plus de 265 000 le nombre de morts chaque année par brûlure. En France, ce sont 9000 personnes qui sont hospitalisées chaque année pour cause de brûlure. Les cicatrices, dans les cas les plus graves, affectent ceux qui les portent à vie, tant psychologiquement que socialement.

"Nous avons trouvé une manière de partiellement prévenir la formation de cicatrices sur les animaux. Notre prochaine étape est de réussir à lever suffisamment de fonds pour développer un appareil pour des essais cliniques" se réjouit le Dr. Goldberg.b