Plus d'une personne sur sept dans le monde serait victime d'hypertension. Une pathologie qui touche

désormais les pays les plus pauvres, qui n'ont pas toutes les ressources pour la combattre efficacement.

L'hypertension artérielle est l'un des principaux facteurs de risques de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

Ces deux affections réunies constituent la première cause de décès prématuré et de handicap dans le monde. Ainsi, l'hypertension contribuerait à la survenue de près de 9,4 millions de décès par maladie cardiovasculaire chaque année.

Un chiffre préoccupant quand le nombre d'adultes dans le monde atteints par cette pathologie est aujourd'hui estimé à plus d'1 milliard.

Dans cette nouvelle étude, publiée dans le journal Circulation, les chercheurs de l'Université de Tulane (Nouvelles-Orléans) ont analysé les données de plus de 100 études démographiques dans 90 pays de 1995 à 2014.

Leurs résultats indiquent que près d'un tiers de la population adulte mondiale avait de l'hypertension en 2010. De façon plus inattendue, les chercheurs se sont rendus compte pour la première fois que les adultes vivants dans des pays à faible ou moyen revenu étaient plus affectés par la pathologie que ceux dans des pays riches, soit un écart de 3%.

"L'augmentation de la longévité et l'urbanisation, sont souvent accompagnés d'un mode de vie peu sain tel qu'un régime alimentaire comportant beaucoup de sodium, de graisse, de calories et un manque d'activité physique. Or ces facteurs peuvent jouer un rôle important dans l'épidémie d'hypertension des pays à faible et moyen revenu" souligne dans un communiqué le Dr. Jiang He, co-auteur de l'étude.

Un problème de santé publique dans les pays pauvres

Une disparité qui s'explique également par le fait que les pays plus riches ont de meilleurs moyens de traiter et de prévenir l'hypertension. Les campagnes de sensibilisation et le contrôle régulier de la pression sanguine sont un atout majeur que n'ont pas toujours les pays à faible et à moyen revenu.

Selon le Dr. He Jiang, beaucoup de pays pauvres possèdent des systèmes de santé bien trop surchargés, qui n'ont pas les ressources pour contrôler et traiter efficacement l'hypertension.

Le Dr. Katherine T. Mills, auteure de l'étude, ajoute que "si l'on veut pouvoir prévenir les maladies cardiovasculaires , du foie, et les coûts supplémentaires qu'elle inflige à la société, l'hypertension doit être reconnue comme un problème de santé publique dans les pays à faible et moyen revenu".

"Le développement de programmes préventifs innovants et rentables pour combattre cette pathologie ne passera que par une collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux" conclue le Dr. Mills avec fermeté.

En France, selon l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (IRDES), les dépenses engagées pour l'ensemble des maladies cardio-vasculaires représentent 11,8 milliards d'euros, soit 10,7 % de la consommation de soins et biens médicaux. L'hypertension artérielle seule représente un coût de 2,6 milliards d'euros, juste derrière le cancer (4,5 milliards).