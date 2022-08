Des ministres des Affaires étrangères et des diplomates de plusieurs pays ont exprimé leur solidarité avec l'Algérie, suite aux feux de forêts qui ont ravagé certaines wilayas dans l'est du pays.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamama a reçu un message de condoléances et de solidarité de la part du vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères éthiopien, Demeke Mekonnen, dans lequel il a présenté "au nom du peuple et du Gouvernement d'Ethiopie, ses sincères condoléances au président et au peuple algériens".

De son côté, le Conseiller d'Etat et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a adressé un message à M. Lamamra, dans lequel il a présenté "ses condoléances les plus attristées, suite au décès de plusieurs personnes du fait des feux de forêts qui ont touché les régions est de l'Algérie", assurant "les familles des victimes" de sa compassion.

"C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de nombre de personnes à la suite des feux de forêt enregistrés dans plusieurs wilayas de l'Algérie", a indiqué la Turquie dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères, présentant ses condoléances au peuple et au Gouvernement algériens.

La Turquie a également fait part de "sa disponibilité à apporter toute sorte d'aide à l'Algérie".

Plusieurs pays arabes ont exprimé, jeudi, leur soutien et solidarité à l'Algérie à la suite des incendies enregistrés dans certaines wilayas du nord-est du pays.

Plusieurs président de pays arabes, à l'instar de la Tunisie, du Qatar et de la Palestine, ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes des feux de forêts.

Ils ont exprimé, en outre, leur conviction quant à la capacité de l'Algérie et de son peuple à surmonter cette épreuve.