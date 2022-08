Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a assuré jeudi de la wilaya d’El-Tarf où il se trouve sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour s'enquérir des dégâts causés par les feux affectant la wilaya, que l’indemnisation des sinistrés des feux de forêts "débutera dès la semaine prochaine".

Le Premier ministre qui est accompagné des ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Kamel Beldjoud, des Transports, Abdallah Moundji, et de l’Agriculture et du Développement Rural, Mohamed Abdelhafid Henni, s’est rendu au village El-Maleha (commune d’El Kala) où il a présenté les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes des feux de forêts et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. La délégation ministérielle s’est également rendue au chevet des blessés admis à l’hôpital chahid-Bouzid-Amar d’El Kala.

Les services de la protection civile ont fait état, dans la wilaya d’El-Tarf, du décès de 30 personnes (11 enfants, 13 hommes et 6 femmes) des suites de brûlures dans l’incendie déclaré dans la forêt N’barbar d’El Kala, et de 161 blessés.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté mercredi ses condoléances aux familles des victimes des feux de forêts et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Le président Tebboune leur a assuré "le soutien de l'Etat et la pleine mobilisation des différents services avec tous leurs moyens humains et matériels pour venir à bout de ces feux et prendre en charge les blessés".