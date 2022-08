Dans un message adressé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite aux incendies enregistrés à l'est du pays et qui ont fait de nombreuses victimes, le Président italien, Sergio Mattarella, a présenté, vendredi, en son nom personnel et celui du peuple italien, ses sincères condoléances au Président de la République.

Il a exprimé en cette pénible occasion, sa profonde compassion et assuré le peuple algérien de la pleine solidarité du peuple italien.