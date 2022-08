Les ministres de la Communication de Malaisie et d'Indonésie ont convenu, vendredi, de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la cybersécurité et des télécommunications.

Lors d'une réunion à Jakarta, le ministre malaisien de la Communication et des Multimédias, Annuar Musa, et son homologue indonésien, Johnny Gerard Plate, ont discuté de diverses questions ayant trait à la cybersécurité et à l'espace numérique dans leurs pays et au sein de la région de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), s'engageant à renforcer leur coopération sur ces différents aspects.

"La sécurité nationale devrait être la priorité face aux progrès technologiques rapides", a souligné Annuar Musa lors d'une conférence de presse conjointe à l'issue de la réunion, ajoutant qu'il a discuté avec son homologue indonésien de diverses questions relatives au renforcement du cadre juridique de la cybersécurité, à l'infrastructure des télécommunications, à la technologie des satellites et aux narratifs circulant en ligne.

Pour sa part, Johnny Gerard Plate a dit partager av ec son homologue malaisien "la même compréhension quant à la protection de l'espace numérique en Indonésie, en Malaisie, ainsi qu'au sein de l'ASEAN, afin de rendre cet espace propre et utile pour les communautés".

Les deux parties ont également convenu de développer une coopération plus étroite dans les fora internationaux, tels que l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication.