La commission de surveillance à la Chambre des représentants américaine enquête sur des menaces proférées contre les forces de l'ordre fédérales sur les réseaux sociaux, rapportent vendredi les médias.

Les menaces visant les forces de l’ordre ont surgi à la suite de la perquisition menée par le FBI dans la résidence de l’ancien président Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride.

Dans un bulletin conjoint, le FBI et le département de la Sécurité intérieure (DHS) avaient indiqué que le nombre de menaces contre leur personnel a monté en flèche. Il s'agit notamment d'appels à la guerre civile et au porte d'armes.

"Le FBI et le DHS ont relevé une augmentation des menaces à l’encontre des forces de l’ordre fédérales et, dans une moindre mesure, à l’encontre d’autres représentants des forces de l’ordre et du gouvernement", suite à la récente perquisition menée par le FBI au domicile de M. Trump à Palm Beach, en Floride, souligne le bulletin. Les informations personnelles des agents du FBI impliqués dans le raid ont même été publiées sur Truth Social, le site de médias sociaux de l'ancien locataire de la Maison Blanche.

La présidente de la commission, la Démocrate Carolyn Maloney, et le Congressman Stephen Lynch, qui préside le sous-commission de surveillance de la sécurité nationale, ont envoyé des correspondances aux entreprises de médias sociaux exigeant "une action immédiate pour faire face à toute menace de violence contre les forces de l'ordre" sur leurs plateformes.

Ces correspondances ont été envoyées à huit sociétés, à savoir Meta (la société mère de Facebook), Twitter, TikTok, Truth Social, Rumble, Gettr, Telegram et Gab. La semaine dernière, un individu a tenté de s’introduire dans le siège du FBI à Cincinnati.

Quelques jours plus tard, des manifestants armés se sont réunis devant les bureaux du FBI à Phoenix, en Arizona.