Les membres du réseau qui compte, entre autres, 4 ressortissants africains de différentes nationalités, "activent dans la migration clandestine et la traite des personnes", a précisé police qui a ajouté que "ce réseau se livrait à l'exploitation de la vulnérabilité des migrants et l'organisation de leur entrée au pays et sortie illégale du territoire nationale vers l'Europe en contrepartie de sommes d'argent".

L'opération s'est soldée par "la récupération d'une embarcation, trois moteurs, un passeport étranger falsifié et 170.000 DA issue des revenus de la traite humaine".