Des partis politiques ont exprimé leur solidarité avec les victimes des feux de forêt ayant touché plusieurs wilayas du pays, se félicitant des efforts de l'Etat et des corps constitués pour venir à bout de ces incendies.

En cette douloureuse circonstance, le Secrétaire général du parti Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a appelé les responsables des mouhafadhate et Qismate, et les militants du parti à la coordination avec les autorités locales pour fournir des aides aux familles sinistrées.

M. Baadji a également exhorté les responsables du parti "à mettre les sièges du parti à disposition en cas d'extrême urgence", présentant ses condoléances aux familles des victimes.

Par ailleurs, le Front El Moustakbel a appelé tous ces militants et élus à "la pleine mobilisation et avec tous les moyens disponibles aux côtés des autorités locales (...) en sus de présenter les condoléances aux familles et aux proches des victimes".

De son côté, le Front des forces socialistes (FFS), et après avoir exprimé, par la voix de son Premier secrétaire nat ional, Youcef Aouchiche, "sa solidarité absolue" avec les habitants de ces wilayas où des incendies se sont déclarés, a salué tous les corps ayant participé, aux côtés des citoyens, à l'opération d'extinction des incendies et de secours aux victimes, mettant en avant le sens du sacrifice dont ils ont fait montre.

Pour sa part, le parti du Tajamou Amal El Djazaïr (TAJ) a salué les éléments de la Protection civile, de l'Armée nationale populaire et de tous les corps sécuritaires, ainsi que les gardes forestiers et tous les citoyens qui ont participé à l'opération d'extinction des feux, appelant ses militant à "une contribution active pour apporter leur aide aux blessés".

Le Mouvement El-Binaa a présenté, dans ce sens, ses condoléances aux familles des victimes, saluant, à cette occasion, les efforts "exceptionnels" des services et des éléments de la Protection civile et de l'ANP, et les élus qui ont mobilisé "tous les moyens dans le souci de venir à bout de ces incendies et de sauver les citoyens en faisant preuve d'une audace hors pair et d'un haut sens de nationalisme".

Le parti a également exprimé sa conviction quant à la capacité du pays à surmonter cette épreuve.

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a présenté "ses condoléances aux familles d es victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés".

Il convient de rappeler que trente-sept (37) personnes ont perdu la vie et 183 autres ont été blessées dans les feux de forêt ayant été complètement maitrisés, indique le dernier bilan des services de la Protection civile.