Neuf pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, se disent vendredi "profondément préoccupés" par la fermeture par l'armée sioniste des bureaux de plusieurs ONG palestiniennes basées en Cisjordanie occupée.

"Nous sommes profondément préoccupés par les raids qui ont eu lieu dans la matinée du 18 août, dans le cadre d'une réduction inquiétante de l'espace de la société civile" dans le territoire palestinien, écrivent dans un communiqué commun les porte-parole des ministères des Affaires étrangères de ces neuf pays.

"Ces actions ne sont pas acceptables", jugent-ils. Outre l'Allemagne, la France et l'Italie figurent l'Espagne, les Pays-Bas, la Suède, la Belgique, l'Irlande et le Danemark. L'armée sioniste a mené jeudi matin des perquisitions et fermé les bureaux de sept ONG à Ramallah, territoire palestinien occupé par l'entité sioniste depuis 1967. "Une société civile libre et forte est indispensable pour promouvoir les valeurs démocratiques et pour une solution à deux Etats", soulignent les neuf pays européens.