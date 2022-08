Le nombre de morts suite aux inondations qui ont frappé cette semaine la province du Qinghai, dans le nord-ouest de la Chine, a grimpé à 23 vendredi, avec huit autres personnes toujours portées disparues, ont indiqué les autorités locales.

Plus de 6.000 habitants de six villages de Datong Hui et du comté autonome de Tu ont été touchés par les inondations provoquées par de fortes pluies.

Quelque 1.500 personnes ont été hébergées dans des abris temporaires dans deux écoles locales, selon le centre chinois d’intervention d'urgence.

Les fortes pluies et les averses ont déclenché des crues soudaines et des coulées de boue et ont fait changer de cours les rivières avant de frapper les villages. Vingt-trois personnes, précédemment portées disparues, ont été secourues.

Les efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.

Entretemps, les autorités chinoises ont appelé à intensifier les efforts visant à renforcer la prévention et le contrôle des inondations.

Davantage d’efforts doivent être déployés pour surveiller de près et se prémunir de la nouvelle vague de fortes pluies, ont indiqué vendredi le centre chinois de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse et le ministère de la Gestion des urgences.

Les régions, en particulier la Mongolie intérieure, le Shanxi, le Shaanxi, le Hebei, Tianjin et Pékin, devraient être en état d'alerte maximale pour les torrents de montagne et autres risques, ont indiqué les autorités. Elles ont également souligné la nécessité d'atténuer les effets de la sécheresse.

Les zones de sécheresse doivent redoubler d'efforts, y compris en mettant pleinement en œuvre les projets de conservation de l'eau, afin de garantir l'approvisionnement en eau et répondre au mieux aux besoins en eau industriels et agricoles.

Le centre de contrôle des inondations et de lutte contre la sécheresse maintient une intervention d'urgence de niveau IV pour le contrôle des inondations dans des régions telles que Pékin, Tianjin, Hebei, Shanxi et la Mongolie intérieure et une intervention d'urgence de niveau IV pour le contrôle de la sécheresse dans l'Anhui, le Jiangxi, le Hunan, le Hubei, Chongqing et Sichuan.