La Banque de Norvège a relevé jeudi son taux directeur de 0,5 point, à 1,75%, tout en laissant entrevoir une nouvelle hausse en septembre pour tenter d'enrayer une inflation galopante. "Un taux nettement plus élevé est nécessaire pour alléger la pression sur l'économie norvégienne et ramener l'inflation vers le niveau" officiel de la politique monétaire, a indiqué Mme Wolden Bache jeudi dans un communiqué.

L'inflation s'est encore accélérée en juillet dans le pays scandinave, à 6,8% sur un an.

Excluant les prix de l'énergie et les variations fiscales, l'inflation sous-jacente, indicateur retenu par la Banque de Norvège, s'est élevée à 4,5%, très au-delà de l'objectif de la politique monétaire qui est de 2%.

"Une hausse plus rapide des taux aujourd'hui réduira le risque que l'inflation s'installe durablement à un niveau élevé et qu'il y ait besoin d'un resserrement plus marqué de la politique monétaire à l'avenir", a noté la Banque de Norvège.

Après avoir longtemps gardé son taux directeur à zéro pour amortir les effets économiques de la pandémie de Covid, la Banque centrale norvégienne a é té l'une des premières dans le monde occidental à relever ses taux, avec une première hausse en septembre.

L'augmentation de jeudi est la cinquième en moins d'un an, et la deuxième d'affilée à porter sur 0,5 point plutôt que le 0,25 point habituel.

"Sur la base de l'évaluation actuelle du comité des perspectives et de l'équilibre des risques, le taux directeur sera très probablement encore relevé en septembre", a ajouté la Banque.