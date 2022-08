La hausse des prix à la consommation au Japon s'est encore accélérée en juillet (+2,4% hors produits frais sur un an), un nouveau niveau record depuis décembre 2014, selon des données gouvernementales publiées vendredi, conformes aux attentes des économistes.

Pour un quatrième mois d'affilée, l'inflation nippone dépasse ainsi les 2% hors produits frais, la cible de la Banque du Japon (BoJ), et continue d'accélérer après avoir atteint 2,1% en avril et mai puis 2,2% en juin. Il s'agit même d'un plus haut depuis août 2008 si l'on exclut une période de poussée inflationniste au Japon en 2014-2015 qui avait été artificiellement provoquée par un relèvement de la TVA.

Cependant la BoJ n'a pas l'intention de resserrer sa politique monétaire ultra-accommodante pour le moment, soulignant que l'inflation actuelle dans le pays émane essentiellement de la flambée, transitoire selon elle, des prix énergétiques.

Et en effet, en excluant également les prix de l'énergie, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 1,2% en juillet, contre 1% en juin, selon les données du ministère des Affaires intérieures. Divers économistes révisent t outefois en nette hausse leurs prévisions d'inflation au Japon pour les mois à venir. Car de plus en plus d'entreprises du pays tendent à répercuter l'impact du renchérissement des matières premières sur leurs prix de vente, ce qui était presque tabou jusqu'à cette année face à des consommateurs nippons habitués depuis des décennies à des prix stables, voire en baisse. Par ailleurs, la chute du yen par rapport au dollar depuis plusieurs mois est un facteur aggravant car cela renchérit considérablement les importations japonaises. Pour rappel, la Banque du Japon a relevé fin juillet ses prévisions d'inflation, à 2,3% sur l'ensemble de l'exercice 2022/23 entamé le 1er avril, alors qu'elle misait sur 1,9% auparavant.