L'Union arabe de football (UAFA) a retenu 32 arbitres dont trois algériens pour diriger les matchs de la Coupe arabe des moins de 17 ans, prévue du 23 août au 8 septembre, à Sig et Mostaganem (Algérie).

Les trois arbitres algériens sélectionnés pour le tournoi sont: le directeur de jeu Bekouassa Lyes et les arbitres assistants: Siradj Mohamed et Brahim Hamlaoui. Seize (16) pays arabes scindés en 4 groupes de quatre prendront part à la compétition. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. Pays hôte de la Coupe arabe 2022, la sélection algérienne évoluera dans le Groupe "A", en compagnie du Soudan, des Emirats arabes unis et de la Palestine.

Elle fera son entrée en lice le mardi 23 août 2022 (17h00) face à la Palestine, au stade Abdelkrim Kerroum de Sig, relevant de la wilaya de Mascara.

Liste des arbitres:

Directeur de jeu:Oussama Hassen (Jordanie), Yahia El Moulla (Emirats arabes unis), Mohamed Yousra Bouali (Tunisie), Bekouassa Lyes (Algérie), Choukri El Hanfouche (Arabie saoudite), El Amine El Hadi (Soudan), Mo hamed Souleymane Kanate (Syrie), Mohamed Selmane (Irak),Mahmoud Salem Hamid (Oman), Mohamed Abou Chahla (Palestine), Amar Achkanani (Koweit), Maher Al Aoula (Liban), Mohamed El Zerrouk (Libye), Mahmoud El Nadji (Egypte), Kachef Mustapha (Maroc), Mokhtar El Arami (Yemen).

Arbitres assistants: Youcef El Djami (Tunisie), Seradj Mohamed (Algérie), Ibrahim Hamlaoui (Algérie), Faycal El Kahtani (Arabie saoudite), Nadji El Fateh (Soudan), Mohamed Guezzaz (Syrie), Moulid Radja Ali (Somalie),Hocine Fellah Mounched (Irak), Nasser Saidi (Oman), Khaldoun Abou Kbita (Palestine), Ezzelan Abdel Madjed (Comores), Moundji Abou Chikioua (Libye), Hani Abdel Fatah (Egypte), Hamza El Nasri (Maroc), Ahmed Ibrahim (Mauritanie).