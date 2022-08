Le Secrétaire général (SG) du ministère de la Santé, Abdelhak Saïhi a reçu une délégation du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique), dirigée par Dr Louis Sambo, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue en présence de cadres du ministère, du Directeur général (DG) de l'Institut Pasteur et du Directeur de l'Institut national de la Santé publique (INSP), M. Saïhi a exprimé la disponibilité du secteur à coopérer avec l'instance africaine en matière de soutien, d'échange d'expérience et de riposte à la pandémie Covid-19.

Evoquant la démarche de l'Etat en matière de lutte anti-covid, le SG du ministère de la Santé a relevé l'importance de poursuivre les efforts consentis par l'Algérie, en matière de communication, de mesures préventives, de vaccination, mais également de mobilisation de moyens humains et matériels. Il faudra, par ailleurs, ouvrir de nouvelles perspectives de coopération avec le CDC Afrique dans les enquêtes épidémiologiques, les recherches, la création de systèmes de réseaux de labo ratoires, le but étant de parvenir à l'échange d'expertises, d'informations et de communication.

Intervenant à ce propos, Dr Louis Sambo s'est dit "ravi" de visiter l'Algérie une seconde fois, lors de laquelle il a eu à rencontrer des responsables de plusieurs secteurs concernés par la lutte anti-covid-19, afin d'examiner la possibilité d'élargir les champs de partenariat et de coopération, mettant l'accent sur la nécessité de promouvoir la coopération entre l'Algérie et le CDC Afrique, a conclu le communiqué.