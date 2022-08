Deux stations de production électrique dans la wilaya de Tiaret sont programmées à la réalisation dans le cadre de l’amélioration des prestations de Sonelgaz qui consistent à "fournir cette énergie sans perturbations", a-t-on appris mercredi à Tiaret du Président directeur général de ce groupe, Mourad Adjal.

Lors d’une conférence de presse, animée en marge d’une réunion d’évaluation des prestations de Sonelgaz localement et ses projets futurs, en présence des autorités de la wilaya, M. Adjal a annoncé le lancement, début 2024, des travaux de réalisation des deux stations au chef-lieu de wilaya et dans la commune de Medrissa, soulignant que leur capacité est de 220/60 kilovolts et de 60/30 kilovolts respectivement.

"Ces deux stations assureront un service de qualité sans coupures ni perturbations dans les zones où la demande d'électricité est appelée à augmenter à l’avenir", a-t-il affirmé, notant que la wilaya de Tiaret dispose actuellement d'une grande centrale qui fournit 400 mégawatts dont 31% sont actuellement consommés et la quantité restante pourra être utilisée pour approvisionner le tissu industriel en croissance. Il a été également décidé, au cours de la réunion et en accord avec les autorités locales, de raccorder les deux zones industrielles de Zaâroura 2 et d’Ain Bouchekif au réseau de gaz naturel à la charge du groupe Sonelgaz, a indiqué le Pdg du groupe Sonelgaz.

Dans le but d'augmenter le taux de couverture en électricité dans la wilaya, estimée actuellement à 90 % (76% dans les zones éloignées), Sonelgaz prendra en charge 35 % de la valeur des projets proposés par les autorités locales dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en charge des zones déshéritées, a ajouté M. Adjal.

Au sujet du raccordement au réseau de gaz naturel, le taux de couverture a dépassé les 80% dans la wilaya, soit une moyenne nationale estimée à plus de 65%, ce qui met Tiaret dans une situation confortable, hormis certains manques qui seront étudiés et financés dans le cadre de la même formule approuvée pour le raccordement au réseau d’électricité, selon le même responsable.

Le Pdg de Sonelgaz a fait savoir que le programme de raccordement des exploitations agricoles au réseau électrique progresse à un rythme "acceptable" au niveau national et local, soulignant que 116 exploitations dans l a wilaya de Tiaret ont bénéficié de cette énergie dans le cadre du même programme. Les travaux se poursuivent pour 106 autres exploitations pour une entrée en service avant la fin 2022 ce qui contribuera à améliorer la production agricole.