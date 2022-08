La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a tracé un programme varié au niveau des différentes sûretés de wilayas, en vue de célébrer la Journée nationale du Moudjahid, qui coïncide avec le 67e anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois (20 août 1955) et le 66e anniversaire du Congrès de la Soummam (20 août 1956), indique vendredi un communiqué de la DGSN.

Au programme des festivités figurent des conférences et des colloques consacrés à ces deux événements historiques importants, qu'animeront des moudjahidine, des universitaires et des cadres de la Sûreté nationale, outre la participation des autorités locales et de la famille révolutionnaire aux différentes célébrations marquant ce double anniversaire, précise le communiqué. "Des expositions de photographies et des activités culturelles sont également prévues à cette occasion qui verra l'organisation de visites au musée du Moudjahid dans les différentes wilayas", souligne la même source.

La commémoration du double anniversaire de l'Offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam, dates charni ères dans l'histoire de l'Algérie riche en sacrifices, vise à "préserver la mémoire, à promouvoir les valeurs nationales et à renforcer le sentiment d'appartenance à la patrie", a conclu le communiqué.