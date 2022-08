Cinq (5) personnes issues d’une même famille sont décédées jeudi dans la ville de Souk Ahras suite aux incendies de fôrets survenus mercredi soir dans la wilaya, a indiqué un communiqué des services de la wilaya.

Les victimes, originaires de la commune de M’daourouch, étaient en visite familiale à Souk Ahras, a précisé la même source.

Leurs dépouilles qui ont été retrouvées tôt jeudi, ont été transférées vers la morgue de l’établissement public hospitalier (EPH) Kaârar Sebti, sis au chef- lieu de wilaya, a-t-on ajouté.

Accompagné des autorités locales civiles et militaires, le wali de Souk-Ahras, Lounas Bouzegza, s’est déplacé sur les lieux affectés par les incendies, ainsi qu'à l'EPH Kaârar Sebti pour présenter ses condoléances et celles des plus hautes autorités du pays à la famille des victimes.