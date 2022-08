Pas moins de 2.673 logements publics locatifs ont été attribués jeudi à Oran dans les différentes dairas de la wilaya dans le cadre de la célébration de la Journée nationale du moudjahid.

Le wali d’Oran, Said Sayoud, a présidé, en présence du directeur de la gestion immobilière au ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tahar Djaâfar, représentant le ministre du secteur, et les autorités locales et militaires, la cérémonie de remise symbolique des clés des logements à une dizaine de bénéficiaires, au niveau de la salle de conférences de la mosquée-pôle Abdelhamid-Ibn Badis.

Ce quota d’habitat comprend 903 logements dans la commune de Bethioua réservés aux habitants du bidonville "Cumo" (commune d’Es Sénia), 611 logements à Oued Tlélat pour les habitants du quartier précaire "Sebika" dans la commune d’Es-Sénia également.

Les assiettes foncières qui seront récupérées après la démolition du vieux bâti seront affectées à des projets, a affirmé le wali.

En outre, 450 logements publics locatifs ont été remis à leurs bénéficiaires de la commune d’El Ançor et le restant des logements a été réparti à travers les aut res communes de la wilaya.

Dans un point de presse, le wali d’Oran a annoncé que 5.000 logements sont prêts et seront attribués prochainement.

Said Sayoud a souligné que la wilaya a connu cette année plusieurs opérations d'attribution des logements, soit un total de 12.000 logements tous programmes confondus.

Il a signalé, par ailleurs, la levée du gel sur des projets de réalisation de 5.000 logements participatifs, outre la relance de projets totalisant 10.000 unités.