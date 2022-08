La 8ème édition du festival de l'abeille et du miel, qui s'étalera sur 3 jours, s'est ouverte vendredi au village Ahriq, dans la commune de Bouzguene à l'extrême est de Tizi-Ouzou.

Une soixantaine d'exposants, entre apiculteurs et de produits du terroir, prennent part à cette manifestation après 2 années de suspension, pour cause de crise sanitaire de la Covid-19 et des incendies ayant ravagé la wilaya l'année écoulée.

Youcef Sidi Ali, président par intérim de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) a souligné lors de son intervention l'importance de l'apiculture à travers la wilaya en réitérant la disponibilité de l'assemblée élue à accompagner et aider les apiculteurs.

"Cette 8ème édition est une occasion dédiée à la reprise de la filière grandement touchée lors des incendies ayant ravagé la wilaya l'année écoulée", a souligné Idris Meziani, du comité d'organisation, a l'ouverture de cette manifestation.

Pour cette année, la récolte a été abondante grâce à la bonne pluviométrie dont a bénéficié la wilaya et la longévité de la saison du printemps.

"La récolte est, surtout, tributaire d es conditions climatiques favorables.

Les dernières années, nous procédions à la récolte au mois de mai, alors que cette année, nous avons poussé jusqu'à juillet" a souligné Azzedine Belabes, apiculteur exposant.

Touchée par les incendies de l'année écoulée, la filière a bénéficié dans le cadre des indemnisations du fonds spécial créé à cet effet. Ils sont au nombre de 3003 à bénéficier de ruches pleines sur un quota de 26.756 unités qui leur sont destinées et 920 autres apiculteurs à se répartir 11.751 ruches vides, selon un récent bilan de la direction des services agricoles.

Des formations accélérées dans certains produits artisanaux et du terroir, apiculture, fromage et savon, d'une durée de 3 jours, seront dispensées lors de ce rendez-vous, a-t-on appris des organisateurs.

En outre, une minute de silence a été observé à l'ouverture de cette manifestation à la mémoire des martyrs de la guerre de libération nationale, à la veille de la commémoration du double anniversaire du 20 août 1956, et des victimes des incendies des wilayas d'El Taref et Souk Ahras.

Le festival est organisé par le comité du village en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW), la chambre locale de l'agriculture, l'Assemblée populaire communale (APC) de Bouzguene et la direction de la culture et des arts.