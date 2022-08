Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lofti Benbahmed, a reçu mercredi deux experts de l'Union africaine (UA) avec lesquels il a évoqué les opportunités de coopération entre l’Algérie et les différentes institutions de l'Organisation, indique un communiqué du ministère.

Selon le même texte M. Benbahmed a reçu en audience, au siège du ministère, Dr Luis Sambo, consultant auprès des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), et Dr Mosoka Papà Fallah, chef de l’équipe chargé de l’appui technique et engagement des pays membres de l’UA.

L’audience a permis l'examen des opportunités de coopération entre l’Algérie et les différentes institutions africaines pour la mise en œuvre et l’appui d’un plan de développement d’une industrie pharmaceutique africaine intégrée et complémentaire à travers la création de pôles industriels régionaux spécialisés par gamme de produits, le co-développement de médicaments entre les producteurs des différents pays africains particulièrement pour les pathologies qui touchent le continent africain et la sous-traitance entre les producteurs des différents Etats membres pour une meilleure exploitation des capacités de production.

Dans ce contexte, précise-t-on, M. benbahmed a plaidé pour "un changement de paradigme et une nouvelle approche axée sur l’intégration économique continentale dans les politiques d’appui des fonds multilatéraux et les centrales d’achat pour les inciter à acquérir des produits pharmaceutique issus de la production africaine pour soutenir et accompagner le développement industriel pharmaceutique du continent et garantir sa souveraineté sanitaire et pharmaceutique".

Saluant l’expérience algérienne à la faveur de la création d’un ministère spécialement dédié à l’industrie pharmaceutique et la réforme législative qu’il a initié, le représentant de l'Africa CDC a exprimé le souhait de recevoir "le recueil regroupant la soixantaine de textes législatifs et réglementaires ayant permis une croissance sans précèdent du tissus industriel national avec l’entrée en service de 42 nouvelles unités de production, dont 06 unités de fabrication de produits d’oncologie et 01 unité de production d’insuline", indique le communiqué Le représentant de l’UA a également demandé un recensement précis des capacités de production des 196 unités de production installées sur le territoire national, ainsi que l’ensemble des aires thérapeutique qu’elles couvrent en vue de les transmettre aux différentes institutions et aux centrales d’achats africaines.