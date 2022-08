Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un appel téléphonique de son frère, le président de la République tunisienne Kaïs Saïed, lors duquel il lui a présenté ses sincères condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans des wilayas du pays, et lui a assuré de la solidarité et du soutien de la Tunisie, pays frère, aux côtés de l'Algérie dans ces circonstances, selon un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jour un appel téléphonique de son frère Kaïs Saïed, président de la République tunisienne, pays frère, au cours duquel il lui a présenté, en son nom personnel et au nom du peuple tunisien frère, ses sincères condoléances pour les victimes des incendies enregistrés dans certaines wilayas du pays, et assuré de la solidarité et du soutien de la Tunisie, pays frère, aux côtés de l'Algérie dans ces conditions et de la disponibilité de son pays à prêter assistance à l'Algérie", lit-on dans le communiqué.

A son tour, poursuit le communiqué, "le Président de la République a remercié son frère le Président Kaïs Saïed, et à travers lui, le peuple tunisien frère, pour ces sincères sentiments de solidarité et de fraternité, saluant hautement la profondeur des relations fraternelles unissant les deux peuples frères".

... de son homologue palestinien...

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un message de condoléances de la part de son homologue palestinien, M. Mahmoud Abbas, suite aux incendies enregistrés dans des wilayas du pays qui ont fait plusieurs victimes. "Le président de l'Etat de Palestine, M. Mahmoud Abbas a présenté ses condoléances au président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les victimes des incendies déclarés dans nombre de wilayas du nord-est", lit-on dans le message de condoléances.

"Nous suivons avec une grande inquiétude les informations relatives aux incendies en cours dans nombre de wilayas du nord-est de l'Algérie, pays frère, ayant fait des morts et des dizaines de blessés parmi les enfants de notre chère Algérie, outre la dévastation de centaines d'hectares de richesse forestière", a écrit le Président palestinien. M. Abbas a, à cette triste occasion, exprimé sa "pleine solidarité" avec l'Algérie. "Nous présentons à votre excellence, et à travers vous, à votre gouvernement et à votre peuple frère, ainsi qu'aux familles des victimes, nos condoléances les plus attristées.

Nous prions Allah d'accorder Sa miséricorde aux victimes et un prompt rétablissement aux blessés, et de prêter patience et réconfort à vous même et aux familles des victimes. Puisse Allah protéger l'Algérie et son peuple frère, et lui accorder santé, prospérité et paix", a conclu le Président Abbas.

... et de l'Emir de l'Etat du Qatar

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi, un message de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, dans lequel il lui a présenté ses condoléances pour les victimes des incendies en cours dans certaines wilayas du pays. "Son altesse, l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani a adressé à son frère, M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République Algérienne Démocratique et Populaire, pays frère, un message de condoléances pour les victimes des incendies enregistrés à l'est du pays, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés", lit-on dans le message.