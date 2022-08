Les services de la gendarmerie nationale ont saisi dernièrement à Mascara 138 quintaux de blé tendre (farine) et de son destinés à la spéculation, a-t-on rapporté jeudi dans un communiqué du groupement territorial de ce corps de sécurité.

Un camion a été intercepté par une patrouille de la brigade de gendarmerie de la commune de Tizi, au niveau de la route nationale (RN 7) dans son tronçon reliant les communes d’Ain Fekkan et Tizi, et sa fouille a permis de découvrir 111 quintaux de farine et 27 qx de son, a-t-on indiqué.

Les infractions retenus sont l'exercice commercial sans facturation et sans registre de commerce.

Les services judiciaires compétents territorialement ont été avisés.

Des instructions ont été données pour la saisie de la marchandise et sa livraison aux services des domaines et la mise en fourrière du camion, selon la même source.