L'ensemble des incendies déclarés à travers plusieurs wilayas du nord du pays a été "totalement maîtrisé", a affirmé vendredi à l'APS, le sous-directeur des Statistiques et de l'Information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour.

37 morts et 183 blessés

Trente-sept (37) personnes ont perdu la vie et 183 autres ont été blessées dans les feux de forêt enregistrés dans certaines wilayas de l'est du pays, indique jeudi le dernier bilan des services de la Protection civile.

Dans la wilaya d'El-Tarf, 30 personnes sont décédées dans ces incendies, 5 à Souk Ahras, et 2 autres personnes ayant succombé à leurs blessures à Sétif, a affirmé à l'APS, le sous-directeur des Statistiques et de l'Information à la Direction générale de la Protection civile, le colonel Farouk Achour.

Selon le même bilan, les unités de la Protection civile ont réussi à circonscrire plusieurs incendies à Guelma et Jijel, et déploient des efforts pour maîtriser le reste des incendies en cours à Souk Ahras (7 feux), Skikda (3), El-Tarf (2) et un incendie à Sétif, Tipasa et Tizi-Ouzou.