Consommer des édulcorants à la place du sucre ne permet pas de réguler les envies d'aliments sucrés. Remplacer le sucre par des édulcorants, une mauvaise bonne idée ? Oui, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Nature Neuroscience . Car ils n'empêcheraient pas les envies de sucre et ne permettraient pas de réduire les risques d' obésité ou de diabète . Des conclusions obtenues sur des souris.

Les chercheurs de l'université de Lausanne en Suisse ont découvert chez les souris un nouveau groupe de neurones responsables du comportement alimentaire et de l'absorption du sucre.

Le cerveau humain utilise le glucose comme source principale d'énergie, ce qui l'a induit à développer des mécanismes performants de détection de ce sucre. « Ces mécanismes contrôlent, d'une part, le taux de glucose sanguin et, d'autre part, le comportement alimentaire pour favoriser la recherche et l'ingestion d'aliments qui contiennent du glucose », rappellent les auteurs de l'étude. « La dérégulation de ces mécanismes peut conduire à l' obésité et au diabète , en particulier en favorisant une surconsommation d'aliments sucrés ».

Les scientifiques ont observé que ce groupe de neurones est activé par une diminution du glucose sanguin et stimule en retour la recherche d'aliments sucrés caloriques.

«Nos recherches démontrent que ces neurones, lorsqu'ils sont activés par le manque de glucose, interagissent avec le système de la récompense pour augmenter la motivation des animaux à chercher et ingérer du sucre», explique Gwenaël Labouèbe, responsable de recherche et auteure de l'étude.