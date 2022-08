Le sucre modifierait la mémoire des adolescents, selon une nouvelle étude scientifique américaine. Médecins et nutritionnistes recommandent de manger modérément des produits sucrés car ils ont un impact sur la santé et la prise de poids. Attention, il pourrait aussi modifier la mémoire des adolescents, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Hippocampus. Cet effet secondaire a été constaté chez les souris.

Les chercheurs de l'Université Southern California (Etats-Unis) ont réalisé une étude sur des rongeurs pour comprendre l'impact sur la mémoire d'une consommation excessive de sucres ajoutés par l'industrie agro-alimentaire dans de nombreuses préparations.

Ils ont fabriqué un liquide sucré au sirop de maïs (un sucre ajouté à de nombreuses préparations industrielles) à haute teneur en glucose , comparable aux sodas les plus consommés par les ados. Ils ont laissé de jeunes rongeurs et des adultes boire à volonté ce breuvage. Un autre groupe témoin de souris composé également d'adultes et de jeunes n'a bu que de l'eau.

Ils ont ensuite éprouvé ces rongeurs dans un labyrinthe fabriqué pour mesurer leur mémoire spatiale.

Les résultats de cette expérience est sans appel. Les jeunes souris qui ont bu la boisson sucrée ont été les plus mauvaises à se repérer comparativement à tous les autres groupes de rongeurs.

L'excès de sucre modifie la mémoire des souris

« Cette contre-performance est possiblement due à la neuro-inflammation de leur hippocampe », a expliqué le chercheur en neuroscience et co-auteur de l'étude Scott Kanoski. « L'hippocampe joue un rôle important dans la mémoire et est fréquemment endommagé chez les gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer ou de démence ».

«Il semblerait donc qu'une alimentation riche en sucre puisse avoir un impact cognitif, en plus de mener à une prise de poids et à des problèmes métaboliques comme le diabète », conclut le chercheur.

Si les résultats de cette étude doivent être confirmés par des études cliniques sur l'homme, ils permettent de tirer la sonnette d'alarme sur les risques pour la santé de la consommation excessive de sucres chez les adolescents. D'autant plus que la maladie d'Alzheimer touche cinq millions d'Américains et 800 000 personnes en France. Avec l'accroissement de l'espérance de vie, ce chiffre risque de doubler d'ici 2020.