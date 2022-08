Pas moins de huit nouveaux établissements éducatifs seront mis en service dans la wilaya de Mascara au titre de la nouvelle année scolaire 2022-2023, a-t-on appris mardi du wali, Abdelkhalek Sayouda.

Le wali a indiqué, lors d'un point de presse en marge d'une visite à plusieurs projets du secteur de l'éducation, que les nouvelles structures comprennent trois groupements scolaires dans les communes d'El Menaouer, Tighennif, Sidi Boussaïd et trois CEM dans les communes de Tighennif, Oued El Abtal et Maoussa, ainsi que deux lycées d'une capacité oscillant entre 800 et 1.000 places dans les communes d'El Kort et Mascara.

Aussi, le secteur sera-t-il renforcé durant la rentrée scolaire par la réception de 84 classes d'extension dans les trois paliers de l'enseignement ainsi que 8 nouvelles cantines et un demi-pensionnat, selon la même source. Par ailleurs, 75.000 primes de solidarité scolaire ont été allouées aux élèves issus de familles nécessiteuses, a ajouté le responsable, annonçant le lancement, mardi, de l'opération de virement des aides sur les comptes postaux des personnes concernées.

La visite d'inspection a permis au chef de l'exécutif de la wilaya de poser la première pierre d'une nouvelle école primaire à la cité des 240 logements dans la ville de Tighennif, ainsi que d'un lycée, en remplacement de l'ancien technicum Hadj Laâroussi dans la même ville, d'une capacité de 1.000 places pédagogiques.

Le wali a inspecté également de nombreuses structures pédagogiques devant être livrées avant la rentrée scolaire prochaine, dont deux groupements scolaires au douar El Alalma (commune de Tighennif) et au douar Ettorch dans la commune d'El Menaouer, en plus d'un nouveau CEM au profit de la commune de Maoussa et deux lycées à El Kort et Mascara.