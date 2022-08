La bibliothèque principale de lecture publique de Chlef abrite à partir de mardi et jusqu'au 30 août courant, une exposition dédiée au livre historique où plus de 250 titres sur l'histoire de l'Algérie et la Guerre de libération sont exposés, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur de la bibliothèque, Mohamed Kamoumia a expliqué que ses services organisaient dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance et du double anniversaire de l'Offensive nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam, une exposition dédiée au livre historique où plus de 250 titres sur la lutte armée menée par le peuple algérien en vue du recouvrement de sa liberté sont exposés.

Cette manifestation culturelle locale cible les chercheurs, les amateurs d'histoire ainsi que les différentes franges de la société, a-t-il ajouté, relevant qu'il s'agit d'une occasion pour les visiteurs de découvrir les nouvelles parutions et les différents titres proposés par la bibliothèque.

De nombreux visiteurs approchés par l'APS se sont dits ravis de découvrir les publications historiques exposé es, notamment celles traitant de la vallée du Chelif, relevant l'importance de pareilles manifestations dans la promotion du mouvement littéraire, et la sauvegarde, dans la mémoire collective, des sacrifices et épopées des enfants dans la région.

Des conférences historiques et des récitals poétiques sont prévus également dans le cadre de cette manifestation culturelle, selon les organisateurs.