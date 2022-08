Le Conseil de la nation a pris part, par visioconférence, à une séance sur l'autonomisation des jeunes et leur participation à la vie politique, organisée vendredi dernier par l'Union interparlementaire (UIP) à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, a indiqué dimanche un communiqué de la chambre haute du Parlement algérien.

Selon le communiqué, cette activité qui s'inscrit ans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, vise à sensibiliser les jeunes parlementaires à l'importance de leur autonomisation et du renforcement de leur participation à la vie politique tout en examinant les obstacles et les défis auxquels ils sont confrontés. Les réalisations accomplies dans ce sens et les meilleures pratiques servant cette orientation parlementaire mondiale ont, également, été mises en avant. Le Conseil de la nation était représenté par le sénateur Issam Nechma, ajoute la même source.