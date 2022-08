La sélection nationale U23 s’est inclinée mardi 16 août 2022 face à la l’Azerbaïdjan aux tirs aux buts (4-3) lors du match pour la 3e place des 5e Jeux de Solidarité Islamique Konya 2022, pour terminer la compétition au pied du podium.

Il fallait arriver aux penalties pour départager les équipes des U23 algériens et azerbaidjanais tant les forces en présence étaient équilibrées. Pourtant le onze présenté par Noureddine Ould Ali avait fier allure et animé par l’envie d’offrir à l’Algérie une médaille. Les occasions les plus claires étaient pour les Verts notamment en première mi-temps où deux occasions de scorer ont été ratées par Belkhadem et Bekkouche. A l’opposé, aucune action dangereuse n’est à mettre à l’actif de l’adversaire. Le même scénario se reproduira en 2e mi-temps avec une domination stérile des algériens. Les joueurs d’Azerbaïdjan s’étaient contentés de défendre pour atteindre les penalties, ce qu’ils arrivent à obtenir aprés le (0-0) qui a sanctionné les débats

Dans la fatidique série de tirs au but, les Verts ont fait preuve de beaucoup de malchance puisqu’ils vont louper deux tirs aux buts contre quatre encaissés. Algérie – Azerbaïdjan (3-4)

La sélection nationale U23 termine au pied du podium dans une compétition qui a beaucoup servi les joueurs locaux en leur permettant de gagner des matches internationaux dans les jambes