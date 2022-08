Les fans de la sélection nationale algérienne sont très contents d’e constater que la sélection brésilienne est annoncée, comme un des concurrents des Verts au mois de septembre pour une rencontre amicale durant cette fenêtre de la FIFA.

Cela se passe au moment où on annonce également que de nouveaux joueurs - au moins deux - susceptibles de venir renforcer les rangs de l’équipe nationale vraisemblablement en reconstruction, à en croire certains proches du sélectionneur national.

Il s’agit des deux jeunes Houssam Aouar et Yacine Adli devraient ainsi honorer leur première sélection lors de la fenêtre FIFA du mois prochain. Concernant le match annoncé contre le Brésil, il y a lieu de noter que Beinsport rapporte que l’Algérie pourrait rencontrer la Tunisie et le Brésil durant cette trêve du mois de septembre prochain.

Selon la même source, et à la suite de l’annulation de la rencontre Argentine-Brésil, comptant pour les éliminatoires du Mondial a été interrompue à l’époque, puisque les deux sélections sont déjà qualifiées, le journaliste Eric Frosio, correspondant de L'Equipe au Brésil, la sélection brésilienne pourrait jouer deux matchs amicaux face à deux sélections d'Afrique du Nord le mois prochain. La même source ajoute que pour combler le vide de son calendrier, avant le Mondial prévu à la fin du mois de novembre, la Seleção compte profiter de cette fenêtre libre pour disputer deux matchs amicaux. Il est utile de rappeler que le 27 juillet dernier, une information relayée par des médias algériens, a indiqué que l’équipe nationale algérienne jouera deux matches amicaux contre des concurrents européens fin septembre.

Certains milieux ont annoncé à cet égard les noms des équipes d’Italie, de Belgique et des Pays-Bas. Mais, il se trouvait que les Verts ne peuvent pas affronter leurs homologues d’Italie, de Belgique, des Pays-Bas, ou d’une autre équipe du vieux continent en septembre prochain, car ces équipes seront à ce moment occupées avec les cinquième et sixième (avant-dernier et dernier) tours de la compétition de la Ligue des Nations.

C’est alors que l’idée d’une possibilité pour les Verts de disputer deux matches amicaux avec le Brésil, l’Argentine, le Costa Rica ou la Corée du Sud uniquement, alors même qu’ils se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.Mais, après avoir reprogrammé la rencontre Argentine-Brésil le 22 septembre, ce match amical a été donc purement annulé en accord avec les deux sélections. C’est ainsi que le Brésil disputerait à la place deux match amicaux : le premier les opposerait à la Tunisie le 22 septembre et le second à l’Algérie le 27 septembre, en France.

Il est utile de rappeler que lors de la prochaine phase finale de la Coupe du monde au Qatar, la Tunisie, qualifiée se trouve dans le groupe « D », en compagnie du Danemark, de l'Australie et de la France.Quant au Brésil, il se trouve dans le groupe « G » en compagnie du Cameroun, la Serbie et la Suisse.Pour la CAN 2023, l’Algérie devrait disputer durant la période allant du 19 septembre au 27 du même moi face au Niger, une double confrontation comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN, avant que ces matchs ne soient ereportés, selon les dernières nouvelles.