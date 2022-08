Animant une conférence de presse, hier, à Alger, le président du Conseil d'Administration du CR Belouizdad, Mohamed Belhadj, a, bien évidement évoqué l’opération recrutement durant ce mercato estival, sans oublier d’indiquer les objectifs assignés aux joueurs et au staff technique, pour la nouvelle saison 2022-2023 dont le coup d’envoi sera donné le 26 du mois en cours.

D’emblée, le président Belhadj s'est déclaré "satisfait" du recrutement effectué en faisant le constat qu’ »il y a des joueurs qui ont quitté le club et d’autres qui ont été recrutés pour la nouvelle saison dont Boussouf, un joueur qui promet».

Et dans la foulée, Belhadj n’a pas omis d’ajouter que l’opération recrutement des nouveaux joueurs a été bien bouclée, avec l'arrivée d'un dernier joueur, à savoir l'attaquant nigérian Anayo Iwuala (23 ans), prêté pour une saison en provenance du club tunisien, l'ES Tunis.

« Nous visons un quatrième titre de champion consécutif ainsi que de tenter d’arracher le titre de champion d’Afrique », a annoncé le premier responsale du club des Rouge et Blanc.

Et c’est de ce même ordre d’idée que le président Belhadj a fait remarquer que le stade du 20 Août à Alger n’est pas homologué par la confédération africaine de football (CAF) et c’est la raison pour laquelle, il a affirmé qu’" En raison de la non homologation du stade du 20-août 1955 d'Alger, nous avons décidé de délocaliser nos matchs des tours préliminaires de la Ligue des champions au stade du 8-mai 1945 de Sétif".

Il y a lieu de noter, au passage, que le CR Bélouizdad disputera le match aller du 1er tour préliminaire en déplacement face aux Sierra-Léonais de Bo Rangers FC.

Et dans le cas d’une qualification, le club algérois sera opposé au 2e tour préliminaire au vainqueur de la double confrontation entre DVO. Mongomo (Guinée équatoriale) et le Djoliba AC (Mali).

Par ailleurs, il est important de préciser que le premier tour préliminaire des deux compétitions se jouera en septembre (aller : 9, 10, 11, retour : 16, 17, 18), alors que le deuxième tour préliminaire est programmé au mois d’octobre prochain (aller : 7, 8, 9 , retour : 14, 15, 16).

Les responsables du triple champion d’Algérie en titre, indique que l’équipe aborde la prochaine saison avec bien évidement « l'intention de remporter de nouveau le championnat d’Algérie, et soulever le trophée continental", a-t-il ajouté.

Evoquant le volet recrutement des joueurs durant ce mercato estival, Mohamed Benhadj s'est dit "satisfait" de celui-ci, tout en annonçant avoir bouclé l'opération, avec l'arrivée d'un dernier joueur, à savoir l'attaquant nigérian Anayo Iwuala (23 ans), prêté pour une saison en provenance de l’équipe tunisienne de l’ES Tunis.

Parlant du recrutement du nouvel entraîneur de l'équipe, Nabil El Kouki, Belhadj a révélé qu'il était dans son agenda depuis quelques mois.

Et dans cet ordre d’idée, il précise qu’ « Il a été convenu d’un accord de principe avec lui en mai, avant son engagement officiellement en juillet dernier.

Evoquant la domiciliation de son club, le président du CR Bélouizdad, Mohamed Belhadj a décidé qu’il « recevra ses concurrents de la compétition africaine au stade du 8 mai 1945 à Sétif, alors que pour les matches du championnat national, ce sera au stade du 20 août d’Alger qu’ils seront disputés.

Et dans ce même ordre d’idée, et au sujet de la domiciliation de l'équipe au stade Baraki lors de sa réception et de l'achèvement des travaux là-bas, Belhadj a déclaré : "Peut-être que nous méritons de recevoir dans ce stade."

Enfin, Belhadj a tenu à évoquer également le volet formation des jeunes, en parlant du Centre de formation de l'équipe, qui se trouve au niveau de la municipalité de Gue de Constantine, en assurant qu'il sera bientôt achevé.