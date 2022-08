Le caricaturiste à la retraite, Benaouda Taouche, est décédé mardi des suites d'une longue maladie, a-t-on appris mercredi auprès de ses proches.

Le défunt avait exercé en tant que caricaturiste et directeur technique dans plusieurs journaux, dont "El-Djoumhouria", "La République", "l'Echo d'Oran", "Le Monde d'Aujourd'hui", "le Journal de l'Ouest" et "Liberté".

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à l'ensemble de la corporation, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et réconfort.

Le directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd, a adressé ses sincères condoléances à la famille du défunt, l'assurant de sa profonde sympathie dans cette douloureuse épreuve, et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort.